Thorsten Fink hat einen neuen Job. Der frühere Bundesliga-Profi bleibt Trainer in Belgien, wechselt aber den Verein.

Genk - Der langjährige Bundesligaprofi und frühere HSV-Coach Thorsten Fink wechselt innerhalb der belgischen Liga von St. Truiden zum KRC Genk. Die Verpflichtung des 56-Jährigen gaben die Belgier nun bekannt.

Der frühere Bayern-Profi hat bereits eine bewegte Trainerkarriere hinter sich, unter anderem war er in Österreich, der Schweiz, auf Zypern, in Japan, Lettland und Saudi-Arabien tätig. Beim HSV stand er zwischen 2011 und 2013 an der Seitenlinie. Dass Fink VV St. Truiden nach einem Jahr verlassen werde, war vor einigen Tagen bekanntgeworden.