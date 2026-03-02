Die Auseinandersetzungen im Nahen Osten wirken sich auf den Sport aus. Spiele werden abgesagt, Profis sitzen fest.

Cristiano Ronaldo sollte mit dem Team von Al Nassr eigentlich in Dubai spielen - die Begegnung wurde aus Sicherheitsgründen abgesetzt. (Archivbild)

Dubai - Wegen des Iran-Krieges ist auch ein Spiel von Cristiano Ronaldos Fußball-Club Al Nassr vorerst abgesagt worden. Das Team aus Saudi-Arabien sollte eigentlich im Rahmen der Champions League Two in dieser Woche bei Al Wasl in Dubai antreten. Die für Mittwoch geplante Begegnung in den Vereinigten Arabischen Emiraten wurde aufgrund der Auseinandersetzungen in der Region jedoch wie auch die anderen Partien im Nahen Osten abgesetzt.

Der asiatische Fußball-Verband AFC in Kuala Lumpur teilte mit, er beobachte die sich schnell entwickelnde Lage und wolle die Sicherheit von Spielern, Mannschaften, Offiziellen und Fans sicherstellen.

Tennisprofis müssen nach Indian Wells

Von der starken Beschränkung des Luftverkehrs in der Region ist auch das inzwischen beendete Tennis-Turnier in Dubai betroffen. Die Profiorganisation ATP erklärte in einer Stellungnahme, sie stehe in regelmäßigem Kontakt mit Spielern, deren Teams und zuständigen lokalen Behörden.

Als nächstes Turnier steht die Veranstaltung im kalifornischen Indian Wells an. Die ATP teilte mit, sie unterstütze Spieler und Teams, damit sie sicher abreisen könnten, sobald die Bedingungen dies zuließen.