Rainer Wiedemann (M.) mischte in den 90er Jahren mit dem FSV Lok Altmark Stendal die Regionalliga Nordost auf. Hier bejubelt der Torjäger mit seinem Teamkollegen Dirk Grempler (l.) und Sasa Dadunaschwili den 2:1-Erfolg beim Spandauer SV am 24. Januar 1999.

Stendal. - Frank Pietruska erinnert sich ganz besonders gern an die Saison 1995/96, an den DFB-Pokal, in dem es der Torhüter mit dem FSV Lok Altmark Stendal bis ins Viertelfinale schaffte. Und Pietruska erinnert sich dabei nicht zuletzt an die Tore des Lok-Angreifers Rainer Wiedemann, der zum Beispiel in der zweiten Runde gegen Hertha BSC (3:2 nach Verlängerung) das 3:1 in der 117. Minute erzielte und der beim 7:6 nach Elfmeterschießen im Achtelfinale gegen Waldhof Mannheim sowohl zum 1:1 (33.) als auch den ersten Elfmeter vollendete. Pietruska, 53 Jahre, sagt über Wiedemann: „Hinter ihm zu spielen war immer gut, weil auch vorne immer was passiert ist.“

Allein in 171 Partien in der Regionalliga Nordost, in der Wiedemann in den Saisons 1994/95 bis 1999/2000 auf Torejagd ging, brach 82-mal der große Jubel aus, wenn der Angreifer für Stendal getroffen hatte. Wie Gerd Müller vom FC Bayern München einst der „Bomber der Nation“ war, war Wiedemann der „Bomber der Altmark“. Henry Berg, wie Pietruska ein langjähriger Gefährte des Stürmers in den goldenen 90er Jahren des FSV, sagt über ihn: „Wir waren gegenüber anderen Mannschaften qualitativ ja etwas limitiert, aber Rainer konnte auch aus einer Halbchance ein Tor machen.“

Die Erinnerung ist das, was Pietruska und Berg nun bleibt: Rainer Wiedemann ist am vergangenen Sonntag plötzlich und unerwartet gestorben. Die bis dato größte lebende Legende des Altmark-Fußballs und über dessen Grenze hinaus wird eine Legende für die Ewigkeit bleiben. „Wir sind geschockt“, sagt Pietruska und bestätigt Berg, der ergänzt: „Er ist viel zu früh von uns gegangen.“ Rainer Wiedemann wurde nur 57 Jahre alt.

Zweimal Torschützenkönig in der Regionalliga

Das Beileid gilt der Familie und der Angehörigen Wiedemanns. Das notieren der heutige 1. FC Lok Stendal und die BSG Stahl Brandenburg, für die Wiedemann zwölf Partien in der DDR-Oberliga bestritt, auf ihren Facebook-Seiten. Und dem schließt sich auch Dirk Hannemann an. Ausgangs der 90er Jahre, als der 1. FC Magdeburg aus seinem zwischenzeitlichen Oberliga-Schlaf erwachte und mit Lok Stendal wieder auf Augenhöhe spielte, trafen Hannemann und Wiedemann auf dem Platz aufeinander.

„Er hat mit viel Herzblut und mit einer hohen Einsatzbereitschaft agiert, es war sehr schwer, gegen ihn zu verteidigen“, berichtet der 53-jährige Hannemann über die Duelle. „Er war ein Zentrumstürmer, sehr zielstrebig und gefährlich im Strafraum, sehr kopfballstark und außergewöhnlich“, ergänzt Berg. 1998 und 1999 wurde Wiedemann als bester Torschütze der Nordost-Staffel ausgezeichnet – einmal nach 25, einmal nach 19 Treffern. Aber nicht nur mit Toren hat er begeistert.

Berg durfte in seinen ganz jungen Karrieretagen an Wiedemanns Seite stürmen, „er hat mich integriert“, berichtet der 54-Jährige. „Er hat für uns Leitbilder geschaffen, er hat auch in der Außendarstellung der Mannschaft immer das Wir-Gefühl vermittelt, es war eine Ehre, mit ihm zu spielen“, beschreibt Berg die Persönlichkeit Wiedemanns. „Er hatte alle mitgezogen, hatte für jeden ein aufmunterndes Wort, er war ein echter Mannschaftsspieler“, ergänzt Keeper Pietruska.

Jetzt geht Wiedemann im Himmel voran. Und wird dort womöglich über den Höhepunkt seiner Karriere, die einst bei der BSG Aufbau Hornhausen/Oschersleben begann, im DFB-Pokal 1995 erzählen – trotz der Niederlage gegen Bundesligist Leverkusen im Viertelfinale (5:6 nach Elfmeterschießen). Am 31. Oktober jenes Jahres kamen 12.000 Zuschauer ins Stendaler Stadion am Hölzchen. Wieder trat Wiedemann zum ersten Elfmeter an, wieder vollendete er sicher.