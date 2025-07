New Jersey - Arsène Wenger kann die deutliche Kritik von Jürgen Klopp an der Club-WM nicht nachvollziehen. „Jeder hat das Recht auf eine eigene Meinung, aber ich teile die Sichtweise von Jürgen Klopp überhaupt nicht“, sagte der Direktor des Fußball-Weltverbandes FIFA. Klopp hatte das Turnier in den USA in der „Welt am Sonntag“ als „die schlechteste Idee, die jemals im Fußball umgesetzt wurde“ bezeichnet.

Der frühere Arsenal-Trainer Wenger sieht das komplett anders. „Ich bin der Meinung, dass die Club-WM notwendig ist. Wenn man alle Vereine, die dabei waren, befragt, würden 100 Prozent der Antworten lauten, dass sie es wieder tun würden“, meinte der 75-Jährige. Die entscheidende Frage sei, ob die Fans das Turnier gemocht haben oder nicht. „Wir glauben, dass die Zuschauerzahlen als niedrig prognostiziert wurden und in Wirklichkeit viel höher waren. Die Antwort liegt auf der Hand“, sagte der Franzose.

Aufgrund der teils enormen Hitze werde man aber auch lernen können für die Weltmeisterschaft im kommenden Jahr in den USA, Mexiko und Kanada. „Die Hitze war in einigen Spielen ein Problem, aber wir haben versucht, dem mit Kühlpausen und dem Bewässern der Plätze während der Pause zu begegnen“, sagte Wenger. „Ich denke, wir haben in dieser Hinsicht viel gelernt.“