Wie beliebt sind Sachsen-Anhalts Fußballstadien bei den Fans in Deutschland? Unter 66 Arenen, in denen bundesweit Profi-Fußball gespielt wird, landen die Stadien des 1. FC Magdeburgs und des Halleschen Fußballclubs auf beachtlichen Plätzen.

Fußball schaut man am besten im Stadion. Aber welches ist das Beliebteste?

Magdeburg/Halle - Es duftet nach Bratwurst, Bier und vor allem nach frisch gemähtem Rasen. Der Besuch im Fußballstadion ist immer ein Erlebnis. Doch in welchen Arenen fühlen sich Deutschlands Fans am Wohlsten? Und wie schneiden Sachsen-Anhalts Fußballtempel ab? Das Online-Portal testberichte.de hat 340.000 Webrezensionen zu 66 Stadien ausgewertet, in denen Profi-Clubs beheimatet sind. Darunter die Vereine der Bundesliga sowie der zweiten- und 3. Liga der Männer und die Frauen-Bundesliga.