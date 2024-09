Zunehmend werden Amateur-Fußballspiele auf internationalen Wettmärkten angeboten. So kann es zu Manipulationen kommen. Auch in Sachsen-Anhalt ist dieses Problem bekannt.

Magdeburg. - Es war ein lauer Sommerabend am 20. August. In der Fußball-Verbandsliga Sachsen-Anhalt trafen der SV Fortuna und der FSV Barleben aufeinander (Endstand 3:2). 142 Zuschauer verfolgten die Partie im Stadion am Schöppensteg. Und zu ihnen gehörte ein ungebetener Gast. Ein sogenannter „Datenscout“ hatte sich unter die Besucher gemischt. „Er ist in diesem Moment das entscheidende Bindeglied zwischen dem Sportplatz und dem internationalen Wettmarkt“, erklärt Thomas Melchior vom Präventionsprojekt „Mein Leben ist kein Spiel“. Der 45-Jährige beobachtete in der jüngeren Vergangenheit einen Anstieg von Sportwetten im Amateurbereich – auch in Sachsen-Anhalt.