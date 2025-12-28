Johan Cruyff ist eine Legende bei Ajax Amsterdam. Nun soll sein Sohn als Funktionär übernehmen.

Amsterdam - Der Sohn von Fußball-Legende Johan Cruyff steht unmittelbar vor einem Engagement beim Heimatclub seines Vaters Ajax Amsterdam. Es gebe eine mündliche Vereinbarung mit Jordi Cruyff und der 51-Jährige könnte Anfang Februar als Technischer Direktor beginnen, teilte der Rekordmeister mit. Bis zum Vollzug seien jedoch noch einige Schritte erforderlich, hieß es weiter.

Den Posten hatte zwischen Mai und September 2023 auch der frühere Bundesliga-Funktionär und heutige Düsseldorfer Sportvorstand Sven Mislintat inne.

Jordi Cruyff spielte in der Jugend für Ajax. Sein Vater Johan, nach dem das Stadion in Amsterdam benannt ist, war sowohl als Spieler als auch als Trainer mit Ajax erfolgreich. Zudem hinterließ er unter anderem beim FC Barcelona große Spuren. In seiner aktiven Laufbahn gewann er dreimal den Ballon d’Or. Er starb 2016.