WM-Botschafter: Aussagen „aus dem Zusammenhang“ gerissen

Berlin - Der katarische WM-Botschafter Khalid Salman sieht seine homophoben Aussagen in der Dokumentation „Geheimsache Katar“ des ZDF „aus dem Zusammenhang gerissen“.

Der 60-Jährige äußerte sich bei Twitter, er schrieb zudem, „jeder“ sei in Katar willkommen, „aber unsere Kultur und Religion ändern sich nicht für die Weltmeisterschaft“. Die Aussagen des früheren Nationalspielers kurz vor der Fußball-Endrunde im ZDF, Schwulsein sei ein „geistiger Schaden“, hatten in Deutschland für massive Kritik gesorgt.

Das Auswärtige Amt verurteilte durch Sprecherin Andrea Sasse die abwertenden Äußerungen. „Es handelt sich aus unserer Sicht um einen unglaublich homophoben Ausfall“, sagte Sasse in der Bundespressekonferenz. „Das widerspricht auch dem, was unsere Ansprechpartner in der katarischen Regierung uns zugesagt haben.“ Die Regierung Katars habe zugesichert, dass alle Fans bei der am 20. November beginnenden WM willkommen seien. „Darauf verlassen wir uns“, äußerte die Sprecherin.

Das WM-Organisationskomitee und der Weltverband FIFA haben die Aussagen bislang nicht kommentiert. Salman ist einer von zehn „lokalen“ WM-Botschaftern.