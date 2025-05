Auch die zweite Etappe des Giro d'Italia endet in Albaniens Hauptstadt Tirana. Nach dem kurzen Kampf gegen die Uhr in Tirana jubelt ein junger Brite.

Tirana - Joshua Tarling hat bei der zweiten Etappe des Giro d'Italia das kurze Einzelzeitfahren in Tirana für sich entschieden. Der 21 Jahre alte Brite siegte nach 13,7 Kilometern in der albanischen Hauptstadt in 16:07 Minuten knapp vor dem Slowenen Primoz Roglic (+1 Sekunde) und Jay Vine (+3 Sekunden) aus Australien. Bester deutscher Fahrer beim Kampf gegen die Uhr war Nico Denz auf Rang 44.

Das Rosa Trikot des Gesamtführenden der Italien-Rundfahrt trägt nun Roglic vom deutschen Red-Bull-Team. Er liegt eine Sekunde vor dem Etappensieger des Vortags, dem Dänen Mads Pedersen. Der amtierende Sieger Tadej Pogacar bleibt dem Giro fern. Zu den Favoriten auf den Giro-Sieg zählen vor allem Roglic und Pogacars spanischer Teamkollege Juan Ayuso.

Giro am Dienstag wieder in Italien

Auch am Sonntag gastiert der Giro noch in Albanien. Die dritte Etappe über 160 Kilometer startet und endet in der Hafenstadt Vlona, ehe der gesamte Giro-Tross nach Italien umzieht. Nach einem Ruhetag am Montag wird die Rundfahrt am Dienstag mit dem vierten Teilstück über 189 Kilometer von Alberobello nach Lecce fortgesetzt.

Der Giro ist die erste Grand Tour des Jahres vor der Tour de France im Juli und der spanischen Vuelta Ende August. Die Italien-Rundfahrt endet nach nun 20 verbleibenden Etappen am 1. Juni in Rom. Zum Gedenken an den verstorbenen Papst Franziskus fahren die Profis dann zum ersten Mal durch den Vatikan.