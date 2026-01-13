Jonas Vingegaard wagt das Double: Der dänische Radprofi startet in diesem Jahr beim Giro d'Italia und der Tour de France. Ein Triumph bei beiden Rennen in einem Jahr hätte Seltenheitswert.

La Nucia - Radsport-Star Jonas Vingegaard will seinen großen Rivalen Tadej Pogacar kopieren und peilt das Double aus Giro d'Italia und Tour de France an. Der 29-Jährige bestätigte am Dienstag im Trainingscamp im spanischen La Nucia seine Premiere bei der Italien-Rundfahrt, die in diesem Jahr am 8. Mai in Bulgarien beginnt. Im Juli fordert der Däne dann Pogačar bei der Tour im Kampf um den Gesamtsieg heraus.

Pogačar hatte im vergangenen Jahr als erster Radprofi seit 26 Jahren das schwer zu erreichende Double aus den beiden wichtigsten Landesrundfahrten gewonnen. Der Slowene war erst der achte Fahrer, dem dies gelang.

Niermann erklärt Double-Taktik

„Ich denke schon eine ganze Weile an den Giro. Es ist eines der größten Rennen im Kalender und ich bin ihn noch nie gefahren“, sagte Vingegaard. „Der Sieg bei der Vuelta im vergangenen Jahr hat mir noch mehr Motivation gegeben, um nun in Italien all-in auf den Gesamtsieg zu gehen. Ich hätte das Rosa Trikot gern in meiner Sammlung.“

Sportchef Grischa Niermann betonte, dass die Italien-Rundfahrt Vingegaard helfen kann, Pogacar später im Jahr zu besiegen. „Wir sind davon überzeugt, dass die Giro-Teilnahme gut für sein Niveau bei der Tour sein wird“, sagte der deutsche Ex-Profi. Der Gesamtsieg beim Giro sei anvisiert, das Hauptziel aber bleibe die Tour.

Folgt Vingegaard auf Froome?

Vingegaard würde mit einem Sieg beim Giro seinen Rivalen Pogacar in der Triple-Statistik hinter sich lassen. Der Däne hat bereits Siege bei der Tour (2022, 2023) und der Vuelta a España (2025) auf dem Konto und hätte mit einem Triumph in Rom am 31. Mai Siege bei allen drei Grand Tours. „Das hat bei meiner Entscheidung natürlich eine Rolle gespielt“, sagte Vingegaard.

Pogačar hat die Vuelta bislang nicht gewonnen. Zuletzt hatte der Brite Christopher Froome 2018 das Grand-Tour-Triple komplettiert. Ein dreifacher Triumph aus Siegen bei Giro, Tour und Vuelta in einem Jahr hat noch kein Fahrer geschafft.