Sommer-WM in der Slowakei

Marion Wiesensarter holt Gold im Super-Sprint bei der Sommer-WM in Osrblie.

Berlin - Marion Wiesensarter und Lisa Spark haben den deutschen Biathletinnen bei der Sommer-Weltmeisterschaft im slowakischen Osrblie die ersten Medaillen beschert. Wiesensarter (SV Oberteisendorf) sicherte sich im Super-Sprint die Goldmedaille, für Spark (SC Traunstein) gab es Bronze.

Wiesensarter setzte sich nach 7,5 Kilometern und zwei Fehlern mit 9,8 Sekunden Vorsprung vor der Estin Tuuli Tomingas (4) durch. Spark (1) lag 15,4 Sekunden zurück. Nach der Sommer-WM im vergangenen Jahr in Ruhpolding, wo das deutsche Team wie andere Nationen in Bestbesetzung am Start war, sind die Deutschen diesmal mit einem B-Team dabei. Auch die meisten anderen Top-Nationen haben ihre stärksten Athletinnen und Athleten nicht vor Ort.