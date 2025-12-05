Die deutschen Schwimmerinnen erleben einen erfolgreichen Tag in Polen. In einem Rennen holen zwei Magdeburger Athletinnen Medaillen.

Isabel Gose durfte sich bereits über ihre zweite Goldmedaille freuen. (Archivbild)

Lublin - Isabel Gose und Anna Elendt haben dem deutschen Schwimm-Team bei den Kurzbahn-Europameisterschaften zwei weitere Titel beschert. Gose sicherte sich wie schon über die halbe Distanz auch über 800 Meter Freistil ihr bereits zweites Gold der Titelkämpfe in Lublin.

Die 23-Jährige schlug in deutscher Rekordzeit von 8:01,90 Minuten an. Damit siegte sie vor ihrer italienischen Dauerrivalin Simona Quadarella und ihrer Magdeburger Teamkollegin Maya Werner, die Bronze holte.

Zuvor hatte Brustschwimmerin Elendt in 2:18,16 Minuten über 200 Meter die Goldmedaille gewonnen. Die 24 Jahre alte Weltmeisterin über 100 Meter auf der Langbahn setzte sich vor der Britin Angharad Evans und Kotryna Teterevkova aus Litauen durch.

Deutschland hat bei den Titelkämpfen in Polen nun fünf Medaillen gewonnen. An den vergangenen Tagen hatte Olympiasieger Lukas Märtens Silber über 400 Meter Freistil geholt. Florian Wellbrock wurde über 1500 Meter Freistil Dritter.