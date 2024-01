Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Köln. - Im Olympia-Finale 2021 behielt Frankreich in Tokio die Oberhand. Im WM-Endspiel 2023 revanchierte sich Dänemark in Stockholm. Innerhalb von drei Jahren kommt es am Sonntag (17.45 Uhr/ARD) zum dritten Endspiel bei einem großen Turnier zwischen Frankreich und Dänemark. Es dürfte das spektakuläre Finale einer beeindruckenden Europameisterschaft werden. „Es ist ein brisantes Duell. Beide Mannschaften haben sich schon so oft um den Titel gestritten. Spiele gegen Dänemark sind immer speziell. Es wird ein Riesenkracher werden“, sagt Frankreichs Trainer Guillaume Gille.