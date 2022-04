Handball DHB-Team testet gegen den Olympiasieger

Bevor es am 14. Januar bei der Handball-EM in Bratislava gegen Belarus um die ersten Punkte geht, wollte das deutsche Team noch zweimal gegen Serbien testen. Aufgrund von positiven Corona-Fällen mussten die Serben aber absagen. Der DHB hat aber schnell Ersatz gefunden und trifft nun am Freitag in Mannheim (16 Uhr, ARD) auf die Schweiz und am Sonntag (19.05 Uhr, Sport 1) auf Olympiasieger Frankreich.