Schwedens langjähriger Nationaltorhüter Andreas Palicka kehrt in die Handball-Bundesliga zurück. Zunächst zu einem Abstiegskandidaten, dann zu einem Titelanwärter.

Wetzlar/Berlin - Top-Torwart Andreas Palicka kehrt in die Handball-Bundesliga zurück. Der 39 Jahre alte Schwede wechselt mit sofortiger Wirkung vom norwegischen Champions-League-Teilnehmer Kolstad zum Tabellenvorletzten HSG Wetzlar und zieht im Sommer weiter zum deutschen Meister Füchse Berlin.

Mit der Verpflichtung von Palicka haben die vom Abstieg bedrohten Mittelhessen einen Transfer-Coup gelandet. „Wir sind sehr froh und stolz, dass wir Andreas für die Aufgabe bei uns gewinnen konnten. Das ist ein starkes und wichtiges Signal im Kampf um den Klassenerhalt“, sagte HSG-Geschäftsführer Björn Seipp.

Erfolgreiche Bundesliga-Vergangenheit

Palicka bringt reichlich Bundesliga-Erfahrung mit. Von 2008 bis 2015 hütete er das Tor des deutschen Rekord-Champions THW Kiel, mit dem er sechsmal Meister wurde. Zwischen Sommer 2016 und Dezember 2021 stand er bei den Rhein-Neckar Löwen unter Vertrag. Mit den Mannheimern holte er einen Titel.

Mit Schweden feierte der Routinier, der Ende Januar nach 185 Länderspielen seine Nationalmannschaftskarriere beendete, 2022 den EM-Triumph. Bei der EM 2018 und der WM 2021 gewann er jeweils Silber, 2024 EM-Bronze.

„Ich freue mich sehr, dass ich zurück in der Bundesliga bin. Ich bedanke mich für das Vertrauen, das der Club in mich hat, und möchte mithelfen, dass wir gemeinsam den Klassenerhalt erreichen“, sagte Palicka.

Hohe Ziele mit Berlin

In der nächsten Saison soll der Weltklasse-Keeper dann die Füchse Berlin bei der Jagd nach Titeln unterstützen. Beim Hauptstadt-Club wird Palicka Stammtorhüter Dejan Milosavljev, den es im Sommer zum polnischen Top-Club Industria Kielce zieht, ersetzen und für ein Jahr ein Gespann mit Lasse Ludwig bilden.

„Lasse einen so erfahrenen Torhüter an die Seite zu stellen, wird dafür sorgen, dass wir eines der stärksten Torhüter-Duos der Liga stellen werde“, sagte Füchse-Boss Bob Hanning. Nach Simon Pytlick und Dika Mem, die spätestens 2027 nach Berlin wechseln, ist Palicka der nächste namhafte Transfer der Füchse.