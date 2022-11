Ex-SCM-Trainer geht in seinem Handball-Buch neue Schritte

Magdeburg - Technik, Ausdauer, Kraft, Taktik – oder kurz: TAKT. So lautet der Name des Buches, mit dem Vanja Radic Handballtrainern und -spielern Unterstützung für den Trainingsbetrieb geben möchte. Dabei bringt der 37-Jährige, der fünf Jahre in verschiedenen Funktionen beim SC Magdeburg tätig war, in seinem ersten Buch Text und Video in Einklang.