Die Handballer starten in die letzte Vorbereitungsphase auf die Sommerspiele in Paris. Am Freitag und Sonntag stehen Testspiele auf dem Programm. Die Gegner sind höchst unterschiedlich.

Ludwigsburg - Die deutschen Handballer starten in die finale Vorbereitung auf das Olympia-Turnier in Paris. Bundestrainer Alfred Gislason hat die Mannschaft in Ludwigsburg versammelt. „Jetzt geht es um den Feinschliff“, sagte der 64-jährige Isländer in einer Medienrunde. Positiv: Aktuell gibt es keine angeschlagenen Spieler.

Bestandteil der letzten Vorbereitungsphase sind zwei Länderspiele in Stuttgart. Am Freitag (17.15 Uhr/Sport1) geht es gegen Ungarn, am Sonntag (17.30 Uhr/Sport1) gegen Japan. Auf die Asiaten treffen die Gislason-Schützlinge auch in der Gruppenphase in der französischen Hauptstadt.

„Das sind für uns zwei sehr gute Spiele gegen gute, aber unterschiedliche Mannschaften“, sagte Gislason. Die Ungarn, die zuletzt bei der Heim-Europameisterschaft im Januar 35:28 geschlagen wurden, beschrieb der Bundestrainer als „körperlich stark und mit einer guten Abwehr“. Japan dagegen würde mehr über das Tempo und zuweilen sehr offensive Deckung kommen.

Sieg über Frankreich nicht überbewerten

Bis Paris habe seine Mannschaft noch „in allen Bereichen zu arbeiten“, sagte Gislason. Den 35:30-Erfolg am vergangenen Wochenende über Olympiasieger und Europameister Frankreich wollte der Isländer nicht überbewerten. „Mit Nedim Remili und Dika Mem haben zwei wichtige Spieler gefehlt.“

Das olympische Turnier beginnt für Gislason und seine Schützlinge am 27. Juli. Erster Gegner ist das Team aus Schweden. Gegen die Skandinavier unterlag die DHB-Auswahl im Bronzespiel der EM 31:34.