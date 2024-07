Handballer Häfner rückt für Semper in den Olympia-Kader

Stuttgart - Die deutschen Handballer müssen auch bei den Olympischen Spielen in Paris auf Rückraumspieler Franz Semper verzichten. Für ihn rückt Kai Häfner ins DHB-Aufgebot. Der 35-Jährige hatte Semper, der wegen Schulterproblemen ausfällt, schon beim Sieg am Wochenende gegen Japan vertreten. „Aus dem Urlaub in die Handballhalle ist ein großer Sprung“, hatte Bundestrainer Alfred Gislason über Häfners Spontan-Comeback gesagt. „Kai hat aber fast gar nichts verpasst die letzten vier Jahre bei uns. Es gibt kaum einen Spieler, der unsere Taktiken besser kennt als Kai.“

Die Mannschaft um Kapitän Johannes Golla reist am Mittwoch nach Paris. Nach dem Auftakt am Samstag gegen den EM-Dritten Schweden ist Japan beim Saison-Höhepunkt in Frankreich der zweite deutsche Gruppengegner. Zudem spielt das Gislason-Team noch gegen Slowenien, Spanien und Kroatien. Die Mannschaft hat das Halbfinale als Ziel ausgerufen.

Für Häfner wird es bereits die dritte Olympia-Teilnahme. „Mir tut es leid für Franz, aber ich freue mich auch auf die erneute Chance, an einem olympischen Turnier teilnehmen zu können“, sagte er. Häfner, der für den TVB Stuttgart spielt und der Älteste im DHB-Team ist, lief bisher in 146 Länderspielen für Deutschland auf und erzielte dabei 349 Tore.