Ankara - Ohne Kreisläufer Johannes Golla und Torwart David Späth bestreiten die deutschen Handballer das EM-Qualifikationsspiel gegen die Türkei in Ankara. Bundestrainer Alfred Gislason nominierte für die Partie am Sonntag (15.10 Uhr/ARD) stattdessen Rückraumspieler Max Beneke und Joel Birlehm als zweiten Torhüter neben Routinier Andreas Wolff.

Der 33-Jährige vom deutschen Rekordmeister THW Kiel wird die DHB-Auswahl erstmals als Kapitän aufs Parkett führen. Der etatmäßige Spielführer Golla fällt aufgrund muskulärer Probleme aus und trat die Reise in die Türkei gar nicht erst mit an. Das DHB-Team hatte zum Auftakt der Ausscheidung für die EM 2026 in Dänemark, Schweden und Norwegen am vergangenen Donnerstag einen überzeugenden 35:26-Sieg gegen die Schweiz gefeiert.

Gislason erhofft sich im Duell mit den Türken neben zwei Punkten auch weitere Aufschlüsse für die anstehende Kadernominierung für die WM im Januar. „Der Start gegen die Schweiz und die personelle Situation verschaffen uns die Möglichkeit, andere Formationen im Spiel zu sehen. Die werden wir immer wieder brauchen“, sagte der Bundestrainer.