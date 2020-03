Filip Kuzmanovski wird den SC Magdeburg am Saisonende nach nur einem Jahr wieder verlassen.

Magdeburg l Nach nur einer Saison gehen Filip Kuzmanovski und der SC Magdeburg schon wieder getrennte Wege. Die Grün-Roten haben gestern die einvernehmliche Vertragsauflösung zum 30. Juni 2020 bekanntgegeben. Der 23-Jährige wird mit Hannover in Verbindung gebracht und soll dort Morten Olsen im Rückraum ersetzen.

Kuzmanovski kam zu Saisonbeginn von Eurofarm Rabotnik nach Magdeburg und hatte einen Vertrag bis 2023 unterschrieben. Auf der der Platte lief es für den Nordmazedonier aber nicht immer wie gewünscht, so dass er jetzt eine neue Herausforderung mit mehr Spielzeiten sucht. "Filip Kuzmanovski hat uns um die Auflösung seines Vertrages gebeten. Wir wollen dem Wunsch des Spielers nachkommen und ihm keine Steine für seine weitere persönliche Entwicklung in den Weg legen. In seinem ersten Bundesligajahr haben wir vielversprechende Ansätze gesehen und hätten gern weiter an ihm und mit ihm gearbeitet. Wir wünschen ihm, dass er sich bei seinem neuen Club weiterentwickeln wird und werden seinen Weg aufmerksam beobachten", erklärte SCM-Trainer Bennet Wiegert.

Und vielleicht kehrt "Kuzma" irgendwann sogar nach Magdeburg zurück. Kuzmanovski: "Ich bin dem SCM sehr dankbar, meinem Wunsch entsprochen zuhaben. Der Club hat mir die Chance gegeben, die ersten Erfahrungen in der Bundesliga zu sammeln. Wir werden definitiv in Kontakt bleiben und vielleicht findet man in der Zukunft nochmals zusammen."