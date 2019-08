Der SC Magdeburg setzt seine Siegesserie in der Vorbereitung fort, gewann beim Sparkassen-Cup mit 35:25 gegen Eisenach.

Eisenach/Magdeburg l Die Handballer des SC Magdeburg haben den ersten Schritt zur erfolgreichen Verteidigung des Sparkassen-Cups gemacht. Mit einem 35:25 (17:9) zogen die Grün-Roten gegen Gastgeber Eisenach ins Halbfinale ein. Dort wartet heute Abend mit Erlangen ein Gegner aus der Bundesliga. Die siegten zuvor mit 40:23 (16:8) gegen Aue.

In der Werner-Aßmann-Halle tat sich der SCM schon früher, selbst in den ganz großen Zeiten, schwer. Je vier Siege haben die Eisenacher und Magdeburger bei den Duellen im Thüringer Handball-Tempel zu verbuchen.

Spannung nur zu Beginn

Aber die Zeiten haben sich geändert. Während die Thüringer sich über die Rückkehr in die 2. Bundesliga freuen, gehören die Magdeburger in der obersten Spielklasse zu den Titelkandidaten. So konnten die Gastgeber nur in den ersten Minuten die Partie offen gestalten. Nach einem knappen 5:4 in der 10. Minute setzte sich der SCM dann aber klar ab und führte zur Pause deutlich mit 17:9.

Über ein 22:13 (37.) und 25:15 (41.) baute der Favorit seinen Vorsprung acht Minuten vor Schluss sogar auf zwölf Tore (31:19) aus. Am Ende hieß es dann 35:25.

Der SCM hat den Sparkassen-Cup übrigens schon sechs Mal (1999, 2000, 2011, 2013, 2014 und 2018) gewonnen. In einem erneuten Finale würde am Sonntag in Rotenburg/Fulda entweder Lemgo oder Melsungen warten, die im anderen Halbfinale aufeinander treffen.