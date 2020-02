Der SC Magdeburg musste sich in der Handball-Bundesliga mit 24:25 bei den Füchsen in Berlin geschlagen geben.

Berlin l Die Berliner Füchse bleiben für den SCM ein Angstgegner. Nach der Hinspielniederlage und dem Aus im DHB-Pokal ging auch das dritte Duell in dieser Saison verloren. Vor 9000 Zuschauern hieß es dieses Mal am Ende 24:25 (13:12).

Bei den Füchsen steigt vor dem Spiel in abgedunkelter Halle immer eine kleine Pyro-Show. Und richtig heiß wurde es zwischen beiden Teams wie immer auch danach auf der Platte. Die Gastgeber hatten sich dafür unter der Woche mit dem 2,15 Meter großen Dainis Kristopans verstärkt. Doch die Magdeburger ließen sich durch den Riesen aus Lettland nicht extra beeindrucken. Aus einem 1:2-Rückstand (6.) wurde schnell eine 5:3-Führung (10.) gemacht.

SCM zur Pause vorn

Dann war es aber ausgerechnet Kristopans, der mit zwei Toren hintereinander für ein 8:6 (18.) der Füchse sorgte. Aber der SCM schlug erneut zurück und brachte dabei die Schmelinghalle richtig zum Kochen. Weil Matthias Musche bei einem Gegenstoß von Kristopans am Wurf gehindert wurde, sah der Lette schon seine zweite Zwei-Minuten-Strafe und Tim Hornke glich mit dem fälligen Siebenmeter zum 10:10 (24.) aus. Und zur Pause hatten die Mageburger sogar das Spiel gedreht und führten mit 13:12.

Nach der Pause bauten die Magdeburger innerhalb von nur zwei Minuten den Vorsprung auf 15:12 aus und in der Halle waren nur noch die rund 1000 mitgereisten SCM-Fans zu hören. Zu solch frühen Zeitpunkten werden Duelle zwischen dem SCM und den Füchsen aber nicht entschieden. Weil Silvio Heinevetter im Berliner Tor immer stärker wurde, drehten die Füchse wieder richtig auf und der SCM lag eine Viertelstunde vor Schluss mit 18:20 hinten.

Führung noch verspielt

Mit einem Torwartwechsel, Tobias Thulin kam für Jannick Green, wollte SCM-Trainer Bennet Wiegert noch einmal einen neuen Reiz setzen. Und das klappte. Sechs Minuten vor Schluss waren die Grün-Roten wieder mit 23:22 vorn. Das übrigens mit einem absoluten Traumtor. Daniel Petterrsson hatte ein Zuspiel von Michael Damgaard per Kempa-Trick verwandelt. Christian O'Sullivan konnte in der 55. Minute sogar per Gegenstoß erhöhen, scheiterte aber an Heinevetter.

Das Spiel wurde immer mehr zum Krimi. In der Halle hielt es keinen mehr auf den Sitzen. Pettersson brachte den SCM mit 24:23 erneut in Führung , aber Kristopans glich gefühlt aus dem Oberring für die Füchse erneut aus. Dann leisteten sich die Magdeburger einen technischen Fehler und die Füchse gingen 28 Sekunden vor Schluss mit 25:24 in Führung. Wiegert nahm noch mal eine Auszeit, doch der letzte Wurf von Damgaard blieb ausgerechnet in den Armen von Kristopans hängen.