Der SC Magdeburg hat als erstes Team die bislang ungeschlagene SG Flensburg-Handewitt in die Knie gezwungen - mit 24:23 (11:12).

Magdeburg l Die Partie hatte von Beginn an alles zu bieten, was man von einem Spitzenspiel in der Handball-Bundesliga erwarten darf: Tempo, Tore, Kampf und Hektik. Aber auch Fehlentscheidungen der Schiedsrichter. Gleich zweimal infolge wurde am Donnerstagabend zum Nachteil des SC Magdeburg in dessen heimischer und mit 6600 Zuschauern ausverkauten Getec-Arena entschieden.

Erst parierte beim 4:4 (8.) Keeper Jannick Green einen Siebenmeter gegen Magnus Jondal. Dann scheiterten die Grün-Roten bei der Chance, erstmals in Führung zu gehen, gleich zweimal an den Pfiffen der Unparteiischen Fabian Baumgart und Sascha Wild, die dafür wiederum mit gellenden Pfiffen der Magdeburger Fans bedacht wurden. Bei der ersten Chance soll Michael Damgaard ein Stürmerfoul begangen haben, bei der zweiten Chance prallte nach Wurf von Matthias Musche der leicht abgewehrte Ball von SG-Torwart Benjamin Buric an die Lattenunterkante - und von dort aus hinter die Linie. Dennoch: kein Tor.

Mäßige Chancenverwertung

Der SCM ließ sich davon aber nicht beirren. Per Siebenmeter warf Musche seine Mannschaft erstmals in Front (7:6/15.). Doch die Partie blieb ausgeglichen. Beide Teams frönten ihrem Tempospiel, beide fanden aber auch selten Zugriff in der Abwehr. Der SCM hatte allerdings mit Green zunächst den besseren "Töter" zwischen den Pfosten. Auch Hampus Wanne fand im Dänen seinen Meister (9:8/23). Dennoch deutete sich längst an: An diesem Abend würde nicht die bessere Abwehr, sondern die effektivere Chancenverwertung das Spiel gewinnen. Beide Mannschaften waren darin bis zur Pause gleichermaßen mäßig: Die Wurfquote lag jeweils bei knapp über 50 Prozent. Aber Flensburg führte mit 12:11.

Gleich nach dem Wechsel tat sich erneut Green mit Paraden hervor. Damit schuf der Keeper die Basis für die erste Zwei-Tore-Führung der Gastgeber (17:15/40.) - erzielt durch Marko Bezjak. Auch in der 47. Minute lagen die Magdeburger immer noch mit zwei Toren in Front. Doch wieder drehte Flensburg die Partie (20:21/50.), was SCM-Coach Bennet Wiegert zur Auszeit bewegte. Dort forderte er vor allem seine Abwehr zum kompakten, aggressiven Spiel.

Auf der Zielgeraden nahm die Partie weiter an Dramatik zu, bis zur Schlusssirene hatten beide Mannschaften den Siegtreffer in der Hand. In der Getec-Arena setzte der Herzschlag aus. 55 Sekunden vor Abpfiff katapultierte Flensburgs Magnus Röd den Ball über die Latte. 21 Sekunden vor Abpfiff nahm Wiegert seine letzte Auszeit und sagte den letzten Angriff an. Vier Sekunden vor dem Abpfiff markierte Robert Weber den 24:23-Siegtreffer. Flensburg war zum ersten Mal in dieser Saison geschlagen.

