Zum vierten Mal in Folge treffen Frankreich und Schweden am Freitagabend im Halbfinale einer WM oder EM aufeinander. Bei den letzten zwei Weltmeisterschaften jubelten die Franzosen. Bei der letzten EM waren es die Schweden - die dann auch noch den Titel holten.

Köln. - Wer Halbfinale sagt, der meint auch Frankreich und Schweden. Beide Teams treffen heute (17.45 Uhr, Dyn) nämlich zum vierten Mal in Folge bei einem großen Turnier im Halbfinale aufeinander. Und während die Franzosen in den WM-Duells den Finaleinzug bejubeln konnten, setzten sich die Schweden bei der EM vor zwei Jahren durch (34:33) – und holten anschließend auch den Titel. „Das sind die Spiele, von denen du als Kind träumst“, sagte Schwedens Torhüter Andreas Palicka, der ja in Paris unter Vertrag ist und somit auf einige seiner Clubkollegen trifft.

Unter anderem Luka Karabatic. Und den Kreisläufer interessiert auch nicht, dass die Schweden zum Abschluss der Hauptrunde eine richtige Klatsche von Norwegen bekommen haben (23:33): „Wir wissen, dass sie ohne Druck gespielt haben, und werden uns bei der Vorbereitung dieses Spiel definitiv nicht ansehen.“ Frankreich ist bisher das einzig ungeschlagene Team und fürchtet vor allem die Gegenstöße der Schweden.

Karabatic: „Wenn wir gegen die Schweden verloren haben, dann haben wir uns zu viele technische Fehler geleistet und dadurch einfache Tore ermöglicht. Das darf uns nicht wieder passieren.“ Woran Coach Guillaume Gille nicht zweifelt: „Wir haben bisher ein großartiges Turnier gespielt und sind entsprechend selbstbewusst.“