Magdeburg/Dessau-Roßlau - Eigentlich wollte Uwe Jungandreas noch einige Tage seinen Urlaub in Südtirol genießen. Aber statt sich von einer wirklich anstrengenden Saison in den Bergen zu erholen, ist für den Coach vom Dessau-Roßlauer SV am Freitag eine lange Autofahrt und am Abend Training angesagt. „Ich mache mich am Freitag mit dem Auto beizeiten auf den Weg, um am Abend bei den Jungs zu sein“, verriet der Trainer des Handball-Zweitligisten. Wer von seinen Jungs alles beim Training sein wird, ist völlig offen. Schließlich ist die Saison eigentlich längst beendet und die Vorbereitung auf die neue Spielzeit sollte erst Mitte Juli starten. Doch der DRHV muss „nachsitzen“ und am Sonntag (17 Uhr, Dyn) zu einem Wiederholungsspiel bei TuSEM Essen ran.

