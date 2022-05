Tönnies/Schulze erleben unvergessliches Finale der Handball-EM

Für die Magdeburger Handball-Schiedsrichter Tobias Tönnies und Robert Schulze ging ein Traum in Erfüllung. Bei der Europameisterschaft durften sie das Finale zwischen Schweden und Spanien leiten.

Robert Schulze (links) und Tobias Tönnies bei einer Trinkpause während des Endspiels bei der Handball-EM in Budapest. Die Partie war der Höhepunkt ihrer bisherigen Schiedsrichter-Karriere.

Magdeburg - Endspiele sind nicht nur für Spieler ein besonderes Highlight in ihrer Karriere. Auch für Schiedsrichter ist es eine besondere Auszeichnung, mit der Leitung eines Finales bedacht zu werden. Den Magdeburgern Tobias Tönnies und Robert Schulze ist diese Ehre am vergangenen Sonntag zuteil geworden. Die 38-Jährigen leiteten das Finale der Handball-EM in Budapest zwischen Europameister Schweden und Spanien (27:26).