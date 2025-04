Die Oklahoma City Thunder setzen ein Ausrufezeichen. Auch ein Deutscher hat Anteil am klaren Sieg gegen die Memphis Grizzlies, der in dieser Höhe nur selten vorkommt.

Hartenstein gelingt mit Thunder Traumstart in NBA-Playoffs

Oklahoma City - Der deutsche NBA-Profi Isaiah Hartenstein ist mit den Oklahoma City Thunder historisch stark in die Playoffs gestartet. Zum Auftakt der Erstrundenserie gewann OKC gegen die Memphis Grizzlies 131:80 und ging nach Siegen mit 1:0 in Führung. Eindrucksvoll unterstrich das Team seine Ambitionen auf den Meistertitel und gewann so hoch wie nie zuvor ein Team zum Playoff-Start.

Der 26 Jahre alte Center Hartenstein steuerte 14 Punkte zu dem nie gefährdeten Erfolg in der K.-o.-Runde der Western Conference bei. Der Vorsprung von 51 Punkten bedeutete laut der US-Nachrichtenagentur AP zugleich den fünfthöchsten Sieg in der Geschichte der Playoffs in der nordamerikanischen Basketball-Profiliga.

Zweimal gab es in der K.-o.-Runde Erfolge von NBA-Teams mit 58 Zählern Unterschied. Denver schlug New Orleans 2009 mit 121:63 und die Minneapolis Lakers bezwangen die St. Louis Hawks 1956 mit 133:75. Die Los Angeles Lakers setzten sich 1973 gegen Golden State beim 126:70 mit 56 Punkte Abstand durch, die Chicago Bulls beherrschten die Milwaukee Bucks beim 120:66 im Jahr 2015 mit 54 Zählern Vorsprung.