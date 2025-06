Zum Saisonauftakt in der Sachsen-Anhalt-Liga der Männer kamen beide Magdeburger Teams zu Siegen. Der HSV bezwang den Dessau-Roßlauer HV II mit 37:35, der BSV 93 siegte in Wittenberg 29:19.

HSV Magdeburg - DRHV II37:35

(hjh) Neuling HSV Magdeburg kam in der Sachsen-Anhalt-Liga der Männer gegen die Reserve des Dessauer HV zu einem umkämpften 37:35 (24:19)-Erfolg. Der Aufsteiger hat einige Besetzungsprobleme. So musste der HSV weiter auf Krüger, Schulz, Baethge und Pigorsch verzichten.

Die bessere Startphase erwischte der HSV. Andreas Jahns traf nach 6 Minuten zur 4:2-Führung. Der Zwei-Tore-Vorsprung konnte bis zur 13. Minute gehalten werden. Doch die Dessauer wurden stärker. Nach dem 8:8 durch Christian Peschek ging die Reserve des DRHV mit 9:8 in Führung. Bis zur 20. Minute hielt die Gästeführung. Doch der HSV blieb dank der Tore von Michael Jahns dran.

Als Christian Dreibrodt für den HSV zur 15:14-Führung traf, begann eine starke Phase der Gastgeber. Leon Kostka traf zum 18:15, Dreibrodt zum 22:17, ehe Christian Keiser für die 24:19-Halbzeitführung sorgte.

In der zweiten Hälfte erhöhten die Gäste das Tempo, konnten die Gäste in der 37. Minute auf 26:24 verkürzen. Doch Andreas Jahns traf postwendend zum 28:24. Aber der Druck der Gäste wurde immer größer. Einige Fehler der Elbestädter bestraften die Dessauer und kämpften sich langsam heran. In doppelter Unterzahl musste der HSV dann das 33:33 und 34:34 hinnehmen. Doch mehr gelang den Muldestädter nicht. Ein überragender Matthias Wiesner im HSV-Tor ließ die Gäste verzweifeln. Er hielt seine Mannschaft im Spiel. Als Kostka in der 57. Minute zum 35:34 traf, lag der Heimsieg in der Luft. Diesen machte Michael Jahns mit seinem Tor zum 36:34 perfekt. Am Ende konnte der HSV mit dem 37:35 seinen ersten Erfolg verbuchen.

HSV: Gleß, Wiesner - Kostka 7, M. Jahns 8/1 , Galke 4, Keiser 5, Dreibrodt 4, A. Jahns 4 , Waschk 5.

GW Wittenb./Piesteritz - BSV 9319:29

(mhn) Der BSV 93 kam bei Grün-Weiß Wittenberg/Piesteritz am Ende zu einem deutlichen 29:19 (13:10)-Erfolg, verpasste aber aufgrund einer mangelhaften Chancenverwertung eine vorzeitige Entscheidung. Erst in der Schlussviertelstunde schwanden den neuformierten Wittenbergern die Kräfte, so dass die Olvenstedter letztlich noch etwas fürs Torverhältnis tun konnten.

Bei den Gästen stachen vor allem Benjamin Busk, der mit zahlreichen Paraden den gegnerischen Schützen den Zahn zog, sowie Florian Kamm heraus, der sowohl in der Abwehr als auch im Angriff wichtige Impulse setzte.

Im Gegensatz zum Pokalspiel in der Vorwoche nahm der BSV sofort das Heft des Handelns in die Hand. Vom Anwurf an machten die Gäste aus der Landeshauptstadt kontinuierlich Druck auf den gegnerischen Abwehrverband. So konnten sie rasch eine Zwei-Tore-Führung erspielen (0:2), mussten aber den 3:3-Ausgleich hinnehmen. Bis zum 8:8 blieb die Partie völlig offen. Mit der Einwechslung von Florian Kamm, der in der Folge auf der vorgezogenen Position den Spielfluss des Gegners unterbinden sollte, nahmen die Gäste nochmals Fahrt auf, setzten sich beim 9:13 erstmals auf vier Tore ab.

In der zweiten Halbzeit setzte der BSV, unterstützt von klasse Paraden von Benjamin Busk im Tor, seinen Torjagd fort. Mit einer agilen Deckungsformation stellte er die gegnerischen Angreifer zunehmend vor Probleme, die einzig über Einzelaktionen zum Torerfolg kamen. Im Angriff agierte der BSV geduldiger, übte dennoch permanent Druck auf die Abwehrreihe des Gegners aus.

Nach dem zwischenzeitlichen 12:16 kam Wittenberg nochmals auf zwei Treffer heran (15:17). Grund hierfür war allerdings eine mehrfache Unterzahlsituation des BSV, der diese Phase relativ glimpflich überstand. In der Folge legte der Gast nochmals zu und erhöhte den Vorsprung durch schnelle Gegenangriffe nach Ballgewinn auf sechs Tore (16:22). Die Gastgeber blieben bis zum 18:22 in Schlagdistanz. Danach schwanden ihnen zunehmend die Kräfte, so dass der BSV in den Schlussminuten einem wahren Sturmlauf einläutete. Busk ließ in dieser Phase fast nichts mehr zu.

Bei konsequenterer Chancenverwertung wäre sogar noch ein deutlich höherer Sieg für die Olvenstedter möglich gewesen, die aber auch so einen gelungen Start in der Sachsen-Anhalt-Liga hinlegten und nun Staßfurts Zweite erwarten.

BSV 93: Busk, Fredow - Reiske 4/1, Berger 3, Nowak 4/1, Auerbach 1, Kamm 4, Grüneberg 5/1, Thiele 5, Zengerling, Heinicke 2, Ordnung, Hanke.