Die Formel 1 ist zurück aus der Sommerpause. Die Tagesbestzeit in den Niederlanden sichert sich Lewis Hamiltons Mercedes-Teamkollege. Für Nico Hülkenberg wird das zweite Training zum Desaster.

Hülkenberg rutscht in Reifenstapel - Russell mit Topzeit

Zandvoort - Für Nico Hülkenberg ist das zweite Training zum Formel-1-Rennen in den Niederlanden zum Fiasko geworden. Der 37-Jährige verlor eingangs von Kurve eins auf dem Circuit Park Zandvoort die Kontrolle über seinen Haas und schlitterte ins Kiesbett. Der Wagen rutschte bei trockenen Bedingungen weiter in die Reifenstapel, wurde aber dem Anschein nach nicht besonders beschädigt.

Für Hülkenberg war die zweite Einheit des Tages dennoch nach nur zehn Runden vorzeitig beendet, er wurde von 20 Fahrern Letzter. Schon im Auftakttraining bei Wind und Regen hatte der Rheinländer immer wieder damit zu kämpfen, seinen Wagen auf dem Asphalt zu halten.

Verstappen nicht unter den ersten Drei

Die Bestzeit auf dem Kurs in den Dünen sicherte sich Mercedes-Fahrer George Russell in 1:10,702 Minuten hauchdünn vor Oscar Piastri im McLaren (+0,061 Sekunden). Dritter wurde Russells Teamkollege Lewis Hamilton (+0,111 Sekunden). Weltmeister Max Verstappen schloss das zweite Training vor seinen niederländischen Heim-Fans im Red Bull als Fünfter ab (+0,284 Sekunden).

Vor dem ersten Grand Prix nach der Sommerpause führt Verstappen die WM-Wertung mit 78 Punkten vor Lando Norris an, der im Auftakttraining noch Schnellster gewesen war und anschließend im McLaren Vierter wurde. Verstappen hat die vergangenen drei Auflagen in seiner Heimat gewonnen, in den letzten vier Rennen vor den Ferien konnte er aber nicht siegen.