Abu Dhabi - Nico Hülkenberg verliert seinen vierten Startplatz für das Formel-1-Saisonfinale in Abu Dhabi durch eine nachträgliche Strafe. Wie die Rennkommissare mitteilten, verstieß der Haas-Pilot aus dem Rheinland in der Qualifikation gegen eine Regel und wird deswegen um drei Plätze nach hinten strafversetzt. Damit startet der 37-Jährige in seinem letzten Rennen für den US-Rennstall am Sonntag (14.00 Uhr/Sky) in den Vereinigten Arabischen Emiraten nur noch von Rang sieben.

Hülkenberg hatte bei der Ausfahrt aus der Boxengasse verbotenerweise zwei andere Autos überholt. Er sah sich zu dem Schritt gezwungen, da er am Ende sonst womöglich keine schnelle Runde mehr hätte fahren können, erklärte er.

Für den einzigen deutschen Fahrer in der Motorsport-Königsklasse wäre Rang vier sein bestes Saisonergebnis in der Qualifikation gewesen. Hülkenberg hatte bei der Zeitenjagd sogar Weltmeister Max Verstappen hinter sich gelassen.