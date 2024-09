Singapur - Lando Norris macht mit seinem Formel-1-Sieg von Singapur weiter Boden auf WM-Spitzenreiter Max Verstappen gut. Doch der McLaren-Pilot erlaubt sich trotz aller Dominanz während des Rennens Patzer, die nicht titelreif sind. Außerdem hat er für seine Aufholjagd nicht mehr viel Zeit.

England

„Mirror“: „Max Verstappen betrieb Schadensbegrenzung bei seiner Formel-1-Titelverteidigung in einer Nacht, die Lando Norris gehörte. Der McLaren-Pilot startete von der Pole Position und dominierte den Großen Preis von Singapur von Anfang bis zum Ende. Als er die Zielflagge sah, hatte er mehr als 20 Sekunden Vorsprung auf seinen Titelrivalen und unterstrich damit, wie groß sein Vorsprung im Moment ist.“

„Daily Mail“: „Lando Norris setzte sich an einem Abend durch, an dem seine Titelträume es verlangten. Er gewann den Großen Preis von Singapur souverän, aber zeitweise auch nervenaufreibend. Der Brite dominierte das Rennen von der Pole Position aus und gab die Führung in 62 Runden trotz zweier Berührungen mit der Mauer nie ab. Titelrivale Max Verstappen wurde für Red Bull Zweiter. Verstappens Vorsprung ist bei 180 verbleibenden Punkten aus sechs Grands Prix und drei Sprintrennen von 59 auf 52 Punkte geschrumpft.“

„Independent“: „Der Brite (Norris) überstand zwei Schrammen an der Mauer, führte aber dennoch jede Runde unter den Lichtern des Marina Bay Street Circuit an und kam mit 20,9 Sekunden Vorsprung auf Red Bulls Verstappen über die Ziellinie.“

Spanien

„Marca“: „Der Sieg des McLaren-Piloten untermauert seine WM-Aufholjagd, aber Max' zweiter Platz ist Gold wert, denn es war eine der schlechtesten Strecken, die sein Auto zu bewältigen hatte, und er hat immer noch einen Punktevorsprung von zwei Rennen.“

„As“: „Das ist der stärkste Schlag, den Norris landen kann: ein unangefochtener Sieg von der Pole Position beim Singapur GP, unangefochten und mehr als 20 Sekunden vor Verstappen. Aber Max wird es kaum gespürt haben. Der Brite hat an seinem dominantesten Wochenende nur sieben Punkte auf den Champion verloren, und das auf der Strecke, die auf dem Papier die meisten Überraschungen und das größte Chaos bieten könnte.“

„Mundo Deportivo“: „Max Verstappen erwischte in Singapur einen dieser Tage, die einem entweder den Titel bringen oder die Konkurrenz beflügeln können. Der Niederländer konnte auf einer Strecke, die seinem Auto überhaupt nicht liegt, sein Ergebnis maximieren und seine Verluste minimieren, die vor Beginn des Wochenendes enorm zu sein schienen. Der Champion hat einen großartigen Job gemacht und bleibt nach dem Singapur-GP klarer Tabellenführer der F1-Weltmeisterschaft 2024, mit einem guten Polster auf Lando Norris.“

Singapur

„The Straits Times“: „McLaren hat zum ersten Mal seit 2009 wieder in Singapur gesiegt: Lando Norris gewann am 22. September den Singapur-Grand-Prix der Formel 1. Der in Papaya gekleidete McLaren-Pilot verwandelte seine Pole Position in einen Sieg und feierte damit den ersten Sieg des britischen Teams in Singapur seit über zehn Jahren.“

Frankreich

„L’Équipe“: „Zum ersten Mal, seit Singapur 2008 in den Rennkalender aufgenommen wurde, blieb das Safety Car in der Garage. Es hätte nicht schaden können, das Rennen zu würzen, denn es gab nur wenige Überholmanöver. Die Mauern sind auf der Strecke in Marina Bay jedoch nie weit entfernt und es gab einige Reibereien.“

„Le Parisien“: „Dritter Saisonsieg in der Formel 1 und Lando Norris kommt Max Verstappen immer näher. Nach dem Großen Preis von Singapur hat der britische Fahrer sieben Punkte aufgeholt und ist bei noch sechs ausstehenden Rennen immer noch im Rennen um den Weltmeistertitel. Der britische Fahrer hätte sich den Punkt für die schnellste Runde holen können, aber Daniel Ricciardo schnappte ihm in den letzten Kurven den Punkt weg.“

Italien

„La Repubblica“: „Das orangefarbene Raumschiff beherrscht auch die Dunkelheit und tummelt sich konkurrenzlos in der Bucht von Singapur. So wird Lando Norris, der seinen dritten Sieg der Saison und den seiner Karriere erringt, zu seinem eigenen Gegenspieler und flirtet mehrmals mit den Streckenwänden.“

„Gazzetta dello Sport“: „Mission erfüllt, aber mit etwas Nervenkitzel. Lando Norris dominierte und gewann den GP von Singapur, den er nicht hätte verpassen dürfen und sollen. Er konnte es nicht, weil es eine der letzten Chancen war, in der Gesamtwertung noch Punkte auf Max Verstappen gutzumachen.“

„Tuttosport“: „Norris fehlen noch 52 (Punkte) auf Verstappen! Nach Singapur befindet sich der McLaren-Brite in einer guten Position im Kampf um den Titel.“