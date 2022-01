IOC-Präsident Bach in Peking - drei Tage in Isolation

IOC-Präsident Thomas Bach ist bereits seit Samstag in Peking.

Peking - Der deutsche IOC-Präsident Thomas Bach ist bereits am Samstag in Peking eingetroffen, wo am 4. Februar die Olympischen Winterspiele beginnen. Dies teilte das Internationale Olympische Komitee auf Anfrage mit.

Der 68 Jahre alte Fecht-Olympiasieger habe sich nach der Ankunft in China „vorsichtshalber für drei Tage isoliert“, hieß es. Am Dienstag beginnt Bach das offizielle Programm zur Vorbereitung der Winterspiele.