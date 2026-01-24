Ein Italiener wird in Kitzbühel seiner Rolle gerecht. Nach einem Traumlauf steht der Shootingstar vor seinem ersten Sieg bei dem berühmt-berüchtigten Skirennen.

Kitzbühel - Der Italiener Giovanni Franzoni steht vor seinem ersten Sieg bei der Hahnenkamm-Abfahrt in Kitzbühel. Der 24 Jahre alte Skirennläufer führt nach 30 Startern knapp vor dem Schweizer Superstar Marco Odermatt. Dritter bei dem Weltcup-Rennen ist der Franzosen Maxence Muzaton, der mit Startnummer 29 ins Rennen gegangen war.

„Ich zittere am ganzen Körper“, sagte Franzoni in der ARD und meinte: „Ich hoffe, dass ich da vorne bleibe. Das ist einfach verrückt.“ Der Shootingstar der Ski-Szene hat bereits den Super-G in Wengen gewonnen.

Bester Deutscher bei dem prestigeträchtigen Weltcup-Rennen in Tirol ist momentan Romed Baumann, der es allerdings nicht in die Top 20 geschafft hat. Der Routinier lag 2,64 Sekunden hinter Franzoni. 58 Skirennläufer sind auf der Streif dabei.

Schon im Training der Beste

Schon im Training hatte Franzoni überzeugt, war zweimal der Schnellste gewesen. Als Zweiter ins Rennen gestartet, setzte er mit einer starken Fahrt die Bestzeit, die auch Super-G-Gewinner Odermatt später nicht knacken konnte. Sieben Hundertstelsekunden fehlten dem 28 Jahre alten Odermatt am Ende auf Franzoni, der vor dem ersten italienischen Sieg auf der Streif seit dem Erfolg von Dominik Paris 2019 steht.

Odermatt, der noch nie die prestigeträchtige Abfahrt in Kitzbühel gewonnen hat, war nach seiner Fahrt sichtlich enttäuscht. Schon wieder hat es für den Schweizer nicht gereicht.