Mit dem fünften Saisonsieg im sechsten Rennen holt Johannes Lochner im Zweierbob auch EM-Gold. Friedrich hat etwas Startnummern-Pech und patzt am Startbügel.

St. Moritz - Mit einer dominanten Vorstellung hat Johannes Lochner seinen zweiten EM-Titel im Zweierbob eingefahren. Mit Georg Fleischhauer war der Berchtesgadener in St. Moritz, wo er 2023 erstmals mit seinem Stammanschieber auch Weltmeister im kleinen Schlitten wurde, nicht zu schlagen. Dank Start- und Laufbestzeiten nahm Lochner seinem Dauerrivalen Francesco Friedrich, der mit Weltmeister-Anschieber Alexander Schüller fuhr, bemerkenswerte 0,78 Sekunden ab.

Weltcup- und EM-Dritter wurde der Brite Brad Hall. Adam Ammour kam mit Benedikt Hertel erstmals in diesem Winter nichts aufs Podium und musste sich als Weltcup-Sechster mit EM-Rang fünf trösten.

„Ich bin mega happy. Im Viererbob wird es sicherlich wieder etwas knapper“, sagte Lochner nach seinem fünften Sieg im sechsten Weltcup-Rennen. Den ersten EM-Sieg im kleinen Schlitten hatte der Bayer 2023 in Altenberg geholt.

Friedrich: „Wir sind noch ruhig.“

Friedrich, der im ersten Lauf die ungünstige Startnummer vier hatte und dann trotz schnellem Start im zweiten Lauf mit der rechten Hand am Startbügel vorbei gegriffen hatte, nahm es sportlich: „Im Zweier haben wir noch unsere Hausaufgaben, da ist noch viel zu erledigen. Irgendwas passt noch nicht im System. Oder Hansi hat zumindest was, was er viel besser macht als alle anderen. Wir sind noch ruhig, noch ist alles entspannt. Die Karten werden zu Olympia nochmal neu gemischt“, sagte der viermalige Olympiasieger.