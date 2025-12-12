Axel Jungk fährt beim Skeleton-Weltcup auf seinen ersten Podiumsplatz in dieser Saison. Ein Teamkollege platziert sich auch noch in den Top Ten.

Lillehammer - Axel Jungk hat den ersten Weltcupsieg in dieser Skeleton-Saison nur hauchdünn verpasst. Der Dresdner musste sich in Lillehammer mit 0,05 Sekunden Rückstand dem Briten Matt Weston, der bereits den Auftakt in Cortina d'Ampezzo gewonnen hatte, geschlagen geben. Dritter wurde der Koreaner Seunggi Jung.

Auf den zehnten Platz fuhr der frühere Junioren-Weltmeister Felix Keisinger. Der zweimalige Junioren-Weltmeister Lukas Nydegger belegte den 20. Rang, einen Platz vor Peking-Olympiasieger Christopher Grotheer.