Philipp Raimund ist am Tag nach seinem Olympia-Triumph in Italien erneut gefordert. Das deutsche Team für den Mixed-Wettkampf steht nun fest.

Predazzo - Mit Olympiasieger Philipp Raimund, Felix Hoffmann, Selina Freitag und Agnes Reisch will das deutsche Skisprung-Team bei den Olympischen Winterspielen die nächste Medaille gewinnen. Die vier bilden das Quartett des Deutschen Skiverbands im Mixed-Teamspringen an diesem Dienstag im italienischen Predazzo (18.45 Uhr/ZDF und Eurosport).

Raimund gewann im Einzel von der Normalschanze bei seinen ersten Winterspielen sensationell Gold. Hoffmann landete als zweitbester Deutscher auf dem 13. Platz. Freitag auf Rang sieben und Reisch als Neunte waren bei den Frauen zum Auftakt die besten Deutschen. Im Mixed wird erneut von der Normalschanze gesprungen.