Der norwegische Skilangläufer Johannes Hoesflot Klaebo erreicht einen Meilenstein seiner Karriere. Dabei sieht es lange nicht nach dem nächsten Olympia-Gold aus. Doch dann bricht ein Landsmann ein.

Tesero - Der norwegische Skilanglauf-Star Johannes Hoesflot Klaebo hat sein achtes Olympia-Gold gewonnen und damit zu den Rekordsiegern bei Winterspielen aufgeschlossen. Der 29-Jährige setzte sich im Rennen über zehn Kilometer in der freien Technik vor dem Franzosen Mathis Desloges durch. Bronze ging an Klaebos Landsmann Einar Hedegart, der lange auf Siegkurs gelegen hatte. Einen Kilometer vor dem Ziel hatte Hedegart in einem packenden Rennen noch vorne gelegen, brach dann aber noch ein.

„Ich habe noch nie in dieser Disziplin gewonnen, das Rennen war sehr lange in meinem Kopf. Das bei Olympia zu schaffen, ist der Wahnsinn. Ich war sehr motiviert, es hier zu schaffen. Heute war ich an der Reihe“, sagte Klaebo in der ARD.

Klaebo hat nun genau wie seine norwegischen Landsleute Marit Björgen (Langlauf), Ole Einar Björndalen (Biathlon) und Björn Dählie (Langlauf) achtmal Gold gewonnen. Alle drei sammelten zudem jeweils viermal Silber. Damit liegen sie in der Rangliste noch vor Klaebo, der einmal bei Winterspielen Zweiter wurde.

Klaebo will noch in Italien an Legenden vorbeiziehen

Björgen, Björndalen und Dählie haben ihre Karrieren allerdings bereits beendet. Klaebo hat in Italien derweil weitere große Gold-Chancen. Siegt er noch einmal, würde er sich alleine an die Spitze setzen.

Die deutschen Starter hatten mit dem Kampf um die vorderen Plätze wie erwartet nichts zu tun. Aus der Mannschaft von Teamchef Peter Schlickenrieder schaffte es keiner unter die besten 20 Athleten.