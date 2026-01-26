Angelique Kerber hat drei Grand-Slam-Titel gewonnen. Davon kann Alexander Zverev nur träumen. Kerber glaubt aber weiter an die aktuelle deutsche Nummer eins.

Melbourne - Die dreimalige Grand-Slam-Turnier-Siegerin Angelique Kerber ist fest davon überzeugt, dass auch Alexander Zverev noch einmal bei einem der vier großen Turniere triumphieren wird. „Ich mache mir um Alexander gar keine Sorgen. Ich weiß, dass er irgendwann ein Grand-Slam-Turnier gewinnen wird“, sagte Kerber in Melbourne. „Dafür trainiert er zu hart und gibt alles dafür. Das wird sich irgendwann auszahlen.“

Kerber hatte 2016 bei den Australian Open ihren ersten von insgesamt drei Grand-Slam-Titeln gewonnen. Außerdem triumphierte die ehemalige Nummer eins der Tennis-Welt noch in New York (2016) und Wimbledon (2018). Zehn Jahre nach ihrem Titel in Melbourne ist die heute 38-Jährige zurück in Australien und nimmt am Turnier der Legenden teil.

Kerber: Man muss Geduld haben

Zverev steht bei den Australian Open im Viertelfinale, wo er an diesem Dienstag auf den Amerikaner Learner Tien trifft. Im vergangenen Jahr stand der Weltranglisten-Dritte in Melbourne im Finale, dort unterlag er Jannik Sinner. Zuvor hatte er schon bei den US Open (2020) und den French Open (2024) im Endspiel verloren.

Kerber glaubt dennoch weiter an Zverev. „Mal gucken, ob es dieses Jahr schon klappen wird, aber ich bin mir sicher, dass er irgendwann definitiv ein Grand-Slam-Turnier gewinnen wird – oder vielleicht sogar mehr“, sagte Kerber. „Man muss weiterhin Geduld haben und daran glauben, dass man es schaffen kann. Ich habe meinen ersten Grand-Slam-Titel auch erst mit 28 Jahren gewonnen.“