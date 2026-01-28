Für Dennis Schröder und die Sacramento Kings geht es in der NBA nicht voran, gegen die Knicks setzt es die nächste Pleite. Der Meister dagegen beendet eine kurze Schwächephase.

New York - Mit einem miserablen Schlussviertel haben sich die Sacramento Kings um Nationalmannschafts-Kapitän Dennis Schröder die sechste NBA-Niederlage in Serie eingebrockt. Bei den New York Knicks unterlag das zweitschlechteste Team der Western Conference 87:103. Schröder traf dabei nur einen seiner acht Versuche aus dem Spiel und kam durch zwei verwandelte Freiwürfe auf vier Zähler. Als Team trafen die Kings nur 5 ihrer 30 Dreier-Versuche und mussten die Knicks im Schlussviertel davonziehen lassen. Für die Gastgeber war es der dritte Sieg in Serie, in der Eastern Conference stehen die Knicks damit auf Rang drei.

Die Oklahoma City Thunder holten nach zuletzt zwei Niederlagen ein 104:95 gegen die New Orleans Pelicans. Im Duell des Titelverteidigers und Spitzenreiters mit dem schlechtesten Team der Western Conference war Shai Gilgeous-Alexander mit 29 Zählern am erfolgreichsten. Isaiah Hartenstein fehlt OKC weiterhin verletzt. Wegen seiner Wadenprobleme stand Hartenstein in diesem Jahr noch in keiner Partie auf dem Feld.