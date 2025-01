Zuletzt gab es etwas Hoffnung auf Besserung bei den Golden State Warriors. Gegen den Titelverteidiger aber gelingt so gut wie nichts.

San Francisco - Die Golden State Warriors um Weltmeister Dennis Schröder haben in der NBA die deutlichste Heimniederlage seit 40 Jahren kassiert. Gegen Titelverteidiger Boston Celtics unterlagen die Warriors 85:125 - der kurze Aufwärtstrend mit zuletzt zwei Siegen wurde jäh gestoppt.

Mit kurzen Ausnahmen im ersten Viertel lagen die Gastgeber nicht in Führung und hatten - auch dezimiert durch verletzte Spieler - keine Mittel gegen das Team von der Ostküste. Schröder verbuchte lediglich sieben Punkte und eine Vorlage, Stephen Curry kam auf 18 Punkte für die Warriors. Für den NBA-Star war es die deutlichste Heim-Pleite seiner Karriere. Für Boston war Jayson Tatum mit 22 Zählern am erfolgreichsten.

Theis holt Sieg nach Verlängerung

Schröders Nationalmannschafts-Kumpel Daniel Theis holte mit den New Orleans Pelicans unterdessen einen hart erkämpften Sieg gegen die Utah Jazz. Im Duell der beiden schlechtesten Teams der Western Conference verbuchten die Pelicans ein 123:119 nach Verlängerung. Theis spielte von Beginn an und kam auf vier Punkte in 37 Minuten. Dazu kamen acht Rebounds und sechs Vorlagen.