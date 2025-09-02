weather regenschauer
Magdeburg, Deutschland
EINSCHÄTZUNG DER VOLKSSTIMME Kommentar zum Transfer-Sommer des FCM: Jetzt ist Trainer Fiedler gefordert

Magdeburgs Sportchef Otmar Schork hat eine vielversprechende, aber zu große Mannschaft zusammengestellt. Was die dies nun für den neuen Coach Markus Fiedler bedeutet. 

Von Yannik Sammert 02.09.2025, 18:26
Markus Fiedler mit dem auf Anhieb überzeugenden Neuzugang Rayan Ghrieb.
Markus Fiedler mit dem auf Anhieb überzeugenden Neuzugang Rayan Ghrieb. (Foto: Christian Schroedter)

Magdeburg –  Nach dem Schließen des Transfermarkts lässt sich feststellen: Der 1. FC Magdeburg hat einen guten Kader. Denn Sportchef Otmar Schork ließ auf die lange Stille auf dem Wechselmarkt den nötigen Transfer-Endspurt folgen.