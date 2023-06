Barcelona - Vor seinem Formel-1-Heimspiel haben Fernando Alonsos teilweise deutlich jüngere Widersacher den Spanier mit viel Lob bedacht. „Nach all den Jahren hat er noch so viel Hunger, wettbewerbsfähig zu sein. Sein Hunger ist nie weniger geworden, das sagt viel über seinen Charakter und seine Persönlichkeit aus“, sagte Williams-Fahrer Nyck de Vries im Fahrerlager von Barcelona. Ferrari-Pilot Carlos Sainz ergänzte über seinen Landsmann: „Er liebt es einfach und steckt Leidenschaft hinein. Es geht darum, wie sehr man das will.“

Alonso ist im Alter von 41 Jahren vor dem Grand Prix in Katalonien am Sonntag (15.00 Uhr/Sky) überraschend WM-Dritter. Der zweimalige Weltmeister blüht im Aston Martin derzeit auf und schaffte es in sechs Saisonläufen fünfmal auf das Podest. „Es ist ziemlich beeindruckend für so einen alten Jungen“, sagte Teamkollege Lance Stroll und ergänzte: „Er ist physisch und mental fit.“ Alonso achte sehr auf sich und gebe auch im hohen Alter alles. „Wenn du das machst, kannst du sehr lange dabei sein“, ergänzte Stroll.

Ob er selbst auch so lange in der Formel 1 fahren wolle, wurde der Brite Lando Norris gefragt. „So weit schaue ich nicht nach vorn“, sagte der McLaren-Fahrer und konnte sich einen kleinen Seitenhieb nicht verkneifen. „Er ist fast doppelt so alt wie ich“, sagte der 23-Jährige und wurde nach seinem Scherz wieder ernster: „Er ist einzigartig und eine gute Inspiration.“

Vor zehn Jahren hatte Alonso im Ferrari seinen 32. und bislang letzten Grand-Prix-Sieg gefeiert, ausgerechnet in Barcelona. Das zu wiederholen wird angesichts der Dominanz von Weltmeister und Vorjahressieger Max Verstappen im Red Bull allerdings äußerst schwierig.