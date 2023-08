Los Angeles - Die Los Angeles Lakers setzen ihrem vor über drei Jahren verstorbenen Basketball-Helden Kobe Bryant ein weiteres Denkmal.

Wie der Club aus der nordamerikanischen Profiliga NBA mitteilte, wird am 8. Februar 2024 vor dem Lakers-Heimspiel eine Bronzestatue Bryants auf dem Star Plaza vor der Arena enthüllt. Für die Lakers war der 18-malige NBA-All-Star, der in seiner 20-jährigen Profi-Karriere nur für einen Club spielte, einst mit den Trikotnummern 8 und 24 aufgelaufen. Am 26. Januar 2020 war der damals 41 Jahre alte Bryant bei einem Hubschrauberabsturz ums Leben gekommen.

„Seit er in diese Stadt kam und sich den Lakers anschloss, fühlte er sich hier zu Hause und spielte in der Stadt der Engel“, sagte Vanessa Bryant in einem an die Fans gerichteten Video, das um 8.24 Uhr Ortszeit veröffentlicht wurde. Die Witwe des mit fünf NBA-Titeln dekorierten früheren Superstars betonte: „Im Namen der Lakers, meiner Töchter und mir ist es eine große Ehre für mich, dass wir mitten im Zentrum von Los Angeles, vor dem Ort, der als das Haus bekannt ist, das Kobe gebaut hat, seine Statue enthüllen werden, damit sein Vermächtnis für immer gefeiert werden kann.“

Die Statue war bereits nach Bryants Rücktritt 2016 geplant worden, an den ersten Entwürfen hatte er sich selbst noch beteiligt. Bryant ist nach Elgin Baylor, Shaquille O'Neal, Kareem Abdul-Jabbar, Earvin „Magic“ Johnson, Jerry West und Chick Hearn der siebte Lakers-Spieler, der mit einer Statue geehrt wird.