Sucht man nach etwas Positivem in all der Zerstörung durch die Brände in Los Angeles, dann ist es die Hilfsbereitschaft in der Stadt. Die großen Sportteams kündigen eine Millionenspende an.

Brände in Los Angeles

Lakers-Trainer JJ Redick zählt zu den vielen Menschen, die von den verheerenden Bränden in Los Angeles betroffen sind.

Los Angeles - Zur Unterstützung der Brandopfer in Los Angeles wollen die großen Sportteams aus der Metropole insgesamt acht Millionen US-Dollar spenden. Zudem sollen von den verheerenden Bränden betroffene Menschen an drei Stadien in der Stadt - dem Baseball-Stadion der Los Angeles Dodgers, dem Fußballstadion von Los Angeles FC und dem Football-Stadion der Los Angeles Rams und Los Angeles Chargers - Sachspenden entgegennehmen können.

Neben diesen vier Teams engagieren sich auch die Basketball-Teams der Lakers, Clippers und Sparks, die NHL-Mannschaften Kings und Ducks, die Angels als weiteres MLB-Team sowie die Fußballmannschaften von Angel City FC und LA Galaxy.

Lakers-Trainer Redick zählt zu den betroffenen Menschen

Seit vergangenem Dienstag sorgen mehrere Brände im Großraum Los Angeles für große Schwierigkeiten und apokalyptische Bilder. Die Zahl der bestätigten Todesfälle stieg bis Sonntagabend auf 24, weitere Menschen werden noch vermisst. Mehr als 100.000 Bewohner mussten ihre Häuser verlassen und dürfen weiterhin nicht zurück.

Zu den betroffenen zählt auch Lakers-Trainer JJ Redick. Er berichtete in der vergangenen Woche bereits emotional, wie seine Nachbarschaft ausgelöscht worden ist. „Ich bin nicht sicher, ob ich in den vergangenen Jahren schon so geheult habe“, hatte Redick nach einem Training der Lakers vor Reportern berichtet.