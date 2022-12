Langläuferin Carl gelingt bester Sprint der Karriere

Victoria Carl in Lillehammer bei Zieleinlauf.

Lillehammer - Skilanglauf-Olympiasiegerin Victoria Carl hat ihr bestes Weltcup-Ergebnis in einem Sprint eingefahren. Die 27-Jährige schaffte es im norwegischen Lillehammer ins Finale und belegte dort den fünften Platz.

Im Kampf um die Podestplätze setzte sich Siegerin Emma Ribom aus Schweden vor ihrer Landsfrau Maja Dahlqvist und Tiril Udnes Weng aus Norwegen durch. Als zweitbeste Deutsche schied Coletta Rydzek im Halbfinale aus.

Katharina Hennig, die am Vortag über zehn Kilometer in der freien Technik Zweite geworden war, verzichtete auf einen Start im Sprint. Hennig und Carl hatten gemeinsam bei den Olympischen Winterspielen in China im Februar die Goldmedaille im Team-Sprint gewonnen.

Bei den Männern siegte am Samstag der norwegische Supersprinter Johannes Hoesflot Klaebo souverän. Zweiter wurde der Italiener Federico Pellegrino vor Even Northug aus Norwegen. Die deutschen Starter Janosch Brugger und Friedrich Moch waren bereits in der Qualifikation ausgeschieden.