Las Vegas - Die Las Vegas Aces haben das erste Spiel der WNBA-Finals gegen die New York Liberty gewonnen. Das favorisierte Team holte am Sonntag zu Hause ein 99:82 gegen die Gäste aus New York, bei denen die Berlinerin Nyara Sabally zu einem Kurzeinsatz kam und ohne Punkte blieb. In der Best-of-Five-Serie braucht es drei Siege zum Titelgewinn in der besten Frauen-Basketball-Liga der Welt.

Jackie Young und Kelsey Plum mit jeweils 26 Punkten für die Aces waren am erfolgreichsten. Aces-Anführerin A'ja Wilson kam auf 19 Zähler, bei den Liberty verbuchte Breanna Stewart mit 21 Punkten die beste Ausbeute. Spiel zwei ist in der Nacht zu Donnerstag (3.00 Uhr MESZ).