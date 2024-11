Frankfurt/Main - Beim internationalen Tischtennis-Turnier in Frankfurt am Main ist der letzte deutsche Teilnehmer im Viertelfinale ausgeschieden. Wildcard-Inhaber Ricardo Walther (ASV Grünwettersbach) verlor am Freitagabend in 1:3 Sätzen gegen Anton Källberg. Der 27 Jahre alte Schwede spielt in der Bundesliga für den deutschen Meister Borussia Düsseldorf und hatte in Frankfurt zuvor schon den Weltranglisten-Ersten Wang Chuqin aus China mit 3:0 geschlagen.

Das Abschneiden der Gastgeber beim einzigen deutschen Topturnier der Serie „World Table Tennis“ (WTT) war insgesamt enttäuschend. Dimitrij Ovtcharov und Patrick Franziska schieden bereits in der ersten Runde aus. Der EM-Zweite Benedikt Duda und Ex-Europameister Dang Qiu kamen immerhin bis ins Achtelfinale.