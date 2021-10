Lions mit St. Brown einziges siegloses Team der NFL-Saison

Detroit - Football-Profi Amon-Ra St. Brown muss weiter auf den ersten Sieg seiner NFL-Karriere warten.

Die Detroit Lions verloren auch das sechste Spiel in der National Football League und waren beim 11:34 gegen die zuletzt starken Cincinnati Bengals um den jungen Quarterback Joe Burrow weitestgehend chancenlos. Erst als die Bengals bereits 27 Punkte hatten, waren die Lions mit einem Field Goal selbst erfolgreich.

„Bei vielen der anderen Spiele waren wir nah dran am Sieg. Bei dem hier hat es sich von Anfang an so angefühlt, dass das nicht unser Spiel ist“, sagte St. Brown, der fünf Pässe über 26 Yards fing und nach dem späten Touchdown das Zuspiel für die zwei Extrapunkte in die Endzone trug. Es waren seine ersten Punkte in der NFL.

Weil beim zuvor in London ausgetragenen Florida-Duell der Jacksonville Jaguars gegen die Miami Dolphins die Jaguars ihre Serie von zuletzt 20 Niederlagen beendeten und ein 23:20 holten, sind die Lions das einzige noch sieglose Team der NFL-Saison.

Von den Topteams der Liga überzeugten insbesondere die Arizona Cardinals durch ein 37:14 gegen die Cleveland Browns. Die Cardinals mussten auf Cheftrainer Kliff Kingsbury verzichten, der positiv auf das Coronavirus getestet worden war, und sind auch nach sechs Partien weiter das einzige noch ungeschlagene Team der Liga.

Titelambitionen haben auch die Teams mit nur einer Niederlage. Die Los Angeles Rams gewannen 38:11 gegen die New York Giants, die Dallas Cowboys holten ein 35:29 nach Verlängerung gegen die New England Patriots um den Stuttgarter Jakob Johnson. Auch die Green Bay Packers, die 24:14 gegen die Chicago Bears gewannen, stehen bei 5:1 Siegen. Der Deutsch-Amerikaner Equanimeous St. Brown, älterer Bruder von Amon-Ra St. Brown, wurde beim Erfolg der Packers nicht angespielt.

Auch die Tampa Bay Buccaneers haben schon fünf Mal gewonnen. Der Titelverteidiger holte bereits am Donnerstag gegen die Philadelphia Eagles ein 28:22. Das fünfte Team in dieser Runde sind die Baltimore Ravens, die beim 34:6 den zuvor ebenfalls nur einmal geschlagenen Los Angeles Chargers klar überlegen waren. Die Buffalo Bills könnten am Montagabend (Ortszeit) gegen die Tennesee Titans ebenfalls den fünften Saisonsieg einfahren.

Die Kansas City Chiefs rehabilitierten sich ein wenig für bereits drei Niederlagen in dieser Saison und holten ein 31:13 gegen das Washington Football Team. Quarterback-Star Patrick Mahomes hatte dabei allerdings erneut einen unverständlichen Ballverlust.