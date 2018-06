Der SV Eintracht Gommern lädt zur 13. Stadtmeisterschaft in die PAULY-Kegel-Arena.

Gommern l Traditionell, bereits zum 13. Mal, schließen die Kegler vom SV Eintracht Gommern ihre Saison mit den Stadtmeisterschaften am Stadtfest-Wochenende ab. Am Sonnabend sind alle aktiven Kegler und Freunde des Kegelsports, die diesen schönen Sport einmal ausprobieren wollen, ab 9 Uhr in die Gommeraner PAULY-Kegel-Arena eingeladen. Im Spiel über vier mal 15 Wurf auf das Volle-Bild geht es um die Stadtmeister-Titel der Aktiven und Nichtaktiven, jeweils bei den Männern und Frauen sowie um Pokale und kleine Präsente.

Teilnehmen dürfen alle Gommeraner, natürlich auch die aus den Ortsteilen, die vor dem 30. Juni 2003 geboren sind. Grundvoraussetzung für eine Teilnahme sind nicht färbende Turnschuhe. Für 9.30 Uhr haben sich der Landrat und der Bürgermeister angekündigt, um selbst einmal die Turnschuhe zu schnüren.

Für das leibliche Wohl wird gesorgt. Jeder Starter muss 2 Euro Startgeld bezahlen. Mit den Einnahmen wird die Pflege der Bahnen finanziert. Die Abteilungsleitung freut sich bis 14 Uhr, letzter Start 13.30 Uhr, auf viele Gäste und hofft viele Teilnehmer begeistern zu können.