Im Kampf um einen Bronzeplatz in der Sachsen-Anhaltliga hat die männliche C-Jugend von Eiche Biederitz einen Rückschlag erlebt.

Biederitz l Beim Tabellennachbarn HSV Magdeburg gab es eine 29:32 (16:15)-Niederlage. Mit einem Sieg beim HSV Magdeburg wäre der SV Eiche wieder im Rennen um Platz drei gewesen. Die Motivation vor dem Spiel war dementsprechend hoch.

Die Gäste erwischten einen guten Start und konnten sich gegen die körperlich robusteren Magdeburger im eigenen Angriff immer wieder geschickt durchsetzen. Da jedoch die Hausherren auch ihr Heil in der Offensive suchten, war ein munteres Torewerfen angesagt. Die Torhüter auf beiden Seiten waren besonders in der ersten Halbzeit nicht zu beneiden.

Beide Mannschaften wechselten sich bei der Führung ab und die Zwischenstände 2:3 (6. Minute), 7:6 (11.) und 11:12 (17.) zeigten deutlich das Hin und Her der ersten Halbzeit, die stets auf Augenhöhe verlief. Die Biederitzer Youngster netzten meist über die rechte Außenposition ein, wobei Marvin Müller einen guten Lauf hatte und im Spielverlauf auf beachtliche zehn Treffer kam. Kurz vor Ende des ersten Spielabschnittes hatten die Biederitzer noch eine Chance, sich auf zwei Treffer abzusetzen. Diese wurde jedoch vertan und so ging es mit einer hauchdünnen 16:15-Führung in die Kabinen.

In die zweite Halbzeit startete der Biederitzer Nachwuchs dann nicht so konzentriert. In der Abwehr wurde nicht bis zum Schluss dicht gemacht und oftmals fehlte auch die Unterstützung des Nebenmannes. Dies nutzten die Gastgeber mit drei Toren am Stück zur 18:16- Führung (28.). Im Angriff bemühten sich die Gäste, jedoch fehlte wiederholt die Tiefe in den Aktionen und die nötige Durchschlagskraft. Zwar blieb das Spiel weiter offen und die Biederitzer waren weiter auf Schlagdistanz, jedoch verloren die SVE-Youngster mit zunehmender Spielzeit immer mehr den Mut und den absoluten Willen, das Spiel noch zu drehen. Die körperliche Überlegenheit der Hausherren konnte bei diesem Spiel nicht durch Schnelligkeit und Cleverness ausgeglichen werden. Über die Stationen 22:19 (34.) und 26:22 (42.) bauten die HSV-Handballer kurz vor Schluss die Führung auf sechs Treffer (33:27) aus. Mit den letzten Angriffen konnten die nimmermüden Biederitzer nur noch etwas Ergebniskosmetik betreiben und mussten sich einem starkem Gegner schließlich mit 29:33 geschlagen geben.

„Das absolute Feuer und die Geschwindigkeit hat heute gefehlt. Gegen diese spiel- und körperlich starke Mannschaft ist die Niederlage jedoch kein Beinbruch“, lautete die erste Einschätzung des Trainergespanns Dirk Hesse/Ronald Schmidt nach dem Schlusspfiff.

Eiche Biederitz: Heseler, Rieger, Nafe - M. Beres (2/1), K. Beres (4/1), Hammecke (2), Müller (10), Schmidt (1), Hesse (2), Maffert (4), E. Simon (4), Kupsch